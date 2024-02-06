В Приамурье началось проектирование индустриального парка у границы с Китаем

Ввод инфраструктуры в строй намечен на 2026 год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приступила к проектированию логистического индустриального парка в Приамурье вблизи границы с Китаем для резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Орлов.

"Уже сейчас территория возле международного моста в Китай вызывает огромный интерес у инвесторов. Уверен, теперь он возрастет в разы. Рядом с селом Ровное стартует создание логистического индустриального парка ТОР "Амурская". На площадке будет все необходимое - дороги, электроснабжение и водоотведение. Сейчас идет проектирование площадки, вскоре КРДВ приступит к строительным работам", - написал Орлов.

На площадке "Ровное" проектируется административное здание для резидентов ТОР и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры - автомобильных дорог, сетей электроснабжения, ливневой канализации, хозяйственно-бытового водоотведения. Проектно-изыскательские работы планируется завершить в четвертом квартале 2024 года, следом начнутся строительно-монтажные работы. Ввод инфраструктуры в строй намечен на 2026 год.

По информации КРДВ, административное здание по плану будет иметь площадь 4 тыс. кв. м. В него войдут административно-бытовая и производственная части, собственная система отопления, КПП на два прохода, открытые стоянки для легкового и грузового транспорта, открытая складская площадка, а также быстрая зарядная станция для электромобилей и другие объекты.

"В рамках создания новых инженерных и транспортных сетей инфраструктурой будут обеспечены уже действующие резиденты ТОР "Амурская". На площадке "Ровное" 19 резидентов реализуют инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций в размере 5,3 млрд рублей, создают 635 рабочих мест. Расположение площадки в примостовой зоне Благовещенск - Хэйхэ делает ее особенно востребованной для реализации производственных и логистических проектов, привлечения иностранного капитала и развития международной промышленной кооперации. Мы работаем с потенциальными инвесторами, которые готовы вложить в свои проекты более 50 млрд рублей и создать 1,2 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова директора КРДВ Амурская Ирины Волковой.

По данным КРДВ, на ТОР "Амурская" проекты реализует 51 резидент. 17 предприятий, созданных при господдержке, уже введены в работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области около 1,5 трлн рублей и создал более 8 тыс. рабочих мест.