ЕК отозвала проект директивы о снижении использования пестицидов в ЕС на 50%

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК делает это в ответ на протесты европейских фермеров

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия отозвала заблокированный Европарламентом и Советом ЕС проект аграрной директивы, ограничивающий на 50% применение пестицидов в европейском сельском хозяйстве, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента.

"Что-то должно быть сделано. Предложение Еврокомиссии о пестицидах было заблокировано Европарламентом и не находит поддержки в Совете ЕС. Поэтому мы приняли решение отозвать этот проект на доработку", - заявила она, подчеркнув, что ЕК делает это в ответ на протесты европейских фермеров.

В реальности проект директивы Еврокомиссии о сокращении использования в странах ЕС пестицидов на 50% к 2030 году был внесен на обсуждение в Европарламент и Совет ЕС летом 2022 года в рамках программы "зеленого перехода". Он немедленно был блокирован и в Европарламенте, и в Совете ЕС европейским аграрным лобби, как "несостоятельный", который приведет к упадку сельского хозяйства ЕС. Никаких шансов на прохождение этой инициативы не было, поскольку она не была принята, она не оказывала никакого влияния на аграрный кризис, с которым столкнулся ЕС сейчас.