Лавров: глобальный Юг осознает, что никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

Министр иностранных дел России отметил, что антироссийские шаги не находят поддержки у подавляющего большинства государств Юга, у всех тех стран Азии, Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. В странах глобального Юга укрепляется понимание, что никто не застрахован от "государственного бандитизма" в экономике со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании делового совета при МИД РФ.

"Антироссийские шаги не находят поддержки у подавляющего большинства государств глобального Юга, у всех тех стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс и руководствуются прежде всего национальными интересами, - отметил глава дипломатии РФ. - Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада".

В этой связи, по словам Лаврова, не только Россия, но и многие другие страны активно используют во внешнеторговых расчетах альтернативные валюты и платежные платформы. "Создаются международные транспортные коридоры, производственно-сбытовые цепочки, устойчивые к попыткам недружественных стран помешать реализации взаимовыгодных проектов", - указал он.

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Глава МИД РФ констатировал, что коллективный Запад во главе с США "по-прежнему никак не угомонится" в стремлении нанести России стратегическое поражение и сдержать ее развитие. "И вообще - отбросить Россию на обочину международной жизни. Они так прямо и говорят, ничего не скрывая", - продолжил Лавров.

"Ясно, что против нас развязана самая настоящая гибридная война. И один из ее важнейших фронтов как раз проходит в сфере экономики, - заметил министр иностранных дел. - На нас обрушили целый ворох мер, которые направлены на откровенную дискриминацию отечественных экономических операторов, шантажируют наших традиционных зарубежных партнеров, запустили масштабную информационную кампанию по дискредитации России как торгово-инвестиционного контрагента. Причем всем говорят: "Мы подорвем российскую экономику, поэтому она будет неконкурентоспособной". "Цинизм запредельный", - дал оценку ситуации Лавров.

"Я надеюсь, что на нашей встрече мы не только обсудим риски и угрозы сегодняшнего дня, но и поговорим об открывающихся возможностях для отечественных экономических операторов на внешних рынках. Считаю, что наша дискуссия должна быть предметной, насыщенной, ориентированный на перспективу", - резюмировал глава МИД, обращаясь к участникам делового совета.