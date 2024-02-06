В Китае намерены поддержать реструктуризацию компаний для привлечения инвесторов

Китайские власти параллельно будут работать над улучшением механизмов по ускоренной реструктуризации малых компаний, отметили в Госкомитете по контролю над ценными бумагами КНР

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Китайские власти окажут поддержку эффективной реструктуризации национальных компаний для повышения их инвестиционной привлекательности. Об этом сообщил Государственный комитет по контролю над ценными бумагами КНР.

"Мы продолжим изучать возможности, чтобы осуществлять "ускоренный аудит" при реструктуризации ведущих компаний с большой рыночной стоимостью, окажем поддержку тому, чтобы ключевые предприятия в отрасли оптимизировали активы путем эффективного слияния и поглощения", - говорится в информационном материале, опубликованном по итогам симпозиума, который регулятор провел для повышения инвестиционной ценности организаций, зарегистрированных на фондовом рынке Китая.

В сообщении уточняется, что китайские власти параллельно будут работать над улучшением механизмов по ускоренной реструктуризации малых компаний. Госкомитет пообещал, что он продолжит "расширять и диверсифицировать" каналы, по которым она осуществляется.

Как подчеркивает биржевой регулятор, он намерен придерживаться "концепции, ориентированной на инвесторов", усиливать надзор и содействовать предотвращению рисков. "Мы будем тщательно расследовать и пресекать финансовые махинации при осуществлении сделок по реструктуризации, бороться с такими дестабилизирующими явлениями, как подставные компании", - отмечается в материале.

Ранее японское экономическое издание "Никкэй" сообщило, что в последнее время международные инвесторы выводят средства из КНР и вкладывают их в акции компаний США, на которые приходится почти половина капитализации глобального фондового рынка. Авторы издания подсчитали, что с начала текущего года биржи Китая, включая гонконгскую, потеряли $1,7 трлн. По их мнению, представители транснационального бизнеса якобы теряют уверенность, что китайская экономика продолжит динамично развиваться, и проявляют "растущий интерес" к Соединенным Штатам, Японии и Индии.