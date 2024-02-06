Шадаев считает, что портал госуслуг скоро могут заменить умные колонки

Глава Минцифры отметил, что таким образом можно будет получать широкий спектр услуг - от записи к врачу до сдачи экзамена на водительские права

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Портал госуслуг в будущем могут полностью заменить умные колонки с голосовым управлением.

Такое мнение в кулуарах форума "Цифровая экономика" на Международной выставке-форуме "Россия" высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Я считаю, что скоро вообще, может, портала услуг не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку", - сказал министр. Его комментарий опубликован в Telegram-канале телеканала "Звезда".

Шадаев отметил, что таким образом можно будет получать широкий спектр услуг - от записи к врачу до сдачи экзамена на водительские права. "Все будет делаться через голосовую колонку", - полагает он.