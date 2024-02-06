Производство продукции ЛПК Томской области снизилось более чем на 8% за 2023 год

В отрасли работают более 20 тыс. человек

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Производство продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) - одной из важнейших сфер в Томской области - снизилось в 2023 году на 8,2% в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции замгубернатора по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

ЛПК - важная часть экономики региона. В отрасли работают более 20 тыс. человек. Экспорт томской лесной продукции составляет примерно $255 млн.

"Отрицательная динамика зарегистрирована в сферах обработки древесины и производстве изделий из дерева. Здесь среди причин можно отметить ограничение транзита экспортных поставок через Казахстан, также влияет падение спроса из-за перенасыщения среднеазиатских рынков", - сказал Потемкин. По его данным, падение в 2023 году в сравнении с 2022 годом составило 8,2%.

Ранее томские экспортеры продукции ЛПК столкнулись с логистическими сложностями из-за необходимости переориентации с западных на восточные рынки. Несколько ближайших пунктов пропуска в Алтайском крае и Омской области были закрыты, из-за чего томские производители могли экспортировать продукцию только через всю страну, что существенно влияло на ее стоимость. Из-за этого томские склады с продукцией были переполнены, а предприятия остановили большую часть производства.

В июне правительство России разрешило возобновить поставки томской лесопромышленной продукции через прежние пункты пропуска. Благодаря этому в ЛПК Томской области возобновились заключенные ранее контракты на поставку продукции, постепенно увеличиваются производственные показатели.