Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

В Роскомнадзоре ранее напомнили, что с 1 марта вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти РФ пока не принимали решений о полном запрете VPN-сервисов, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить", - отметил представитель Кремля.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы. Ранее ведомство разработало критерии для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам.

До этого в СМИ появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, в которых сообщалось о запрете VPN-сервисов в РФ с 1 марта. Сама Мизулина в беседе с ТАСС назвала эти публикации интерпретацией ее слов.

Еще с февраля 2020 года в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту, и VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.