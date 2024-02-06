В ЕК заявили, что ЕС не спешит с решением по использованию замороженных активов РФ

Еврокомиссар Паоло Джентилони подчеркнул, что Брюсселю необходимо выработать согласованную с Группой семи позицию по активам Москвы

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Евросоюз предпочитает не проявлять спешку по решениям об использовании замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью газете Financial Times.

"Мы придерживаемся пошагового подхода. Мы идем шаг за шагом <...>. Тот факт, что мы (страны ЕС - прим. ТАСС) договорились по финансовой поддержке [Украины] и, возможно, США также примут такое решение, дает нам немного больше времени, чтобы избежать решения этих вопросов (об использовании замороженных российских активов - прим. ТАСС) в спешке", - сказал он. Джентилони отметил, что вопрос использования активов Москвы представляет первостепенную важность именно для европейских стран, так как большая часть этих средств хранилась в финансовых институтах государств сообщества. Еврокомиссар также подчеркнул, что Брюсселю необходимо выработать согласованную с Группой семи (G7) позицию по активам Москвы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. Согласно предложению, союзники Украины могли бы продать ее долг, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам. Как отмечает Financial Times, Брюссель со скептицизмом относится к этой идее.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение Еврокомиссии, которое предполагает использование доходов от замороженных суверенных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд на период до 2027 года. 30 января послы стран ЕС предварительно согласовали решение о переводе доходов от активов РФ на специальные счета и поддержали Еврокомиссию, в одностороннем порядке утверждавшую, что "доходы от российских активов России не принадлежат".

Возможные последствия и ответ РФ

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".