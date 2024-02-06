Smartavia в 2023 году перевезла на 17% больше пассажиров, чем в 2022-м

Общий налет самолетного парка авиакомпании вырос на 14%

АРХАНГЕЛЬСК, 6 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia перевезла на 17% больше пассажиров, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба компании. Общий налет самолетного парка авиакомпании в 2023 году возрос на 14% больше, чем годом ранее.

"В 2023 году авиакомпания перевезла 3 млн 795 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в 2022 году", - указано в сообщении.

В прошлом году авиакомпания внедрила обновленную версию своего веб-сайта, ряд инструментов электронной коммерции, сервисных и производственных решений, оптимизирующих работу компании. Это позволило повысить производительность труда на 20%, увеличить на 46% объем продаж дополнительных услуг по сравнению с предыдущим годом, а занятость кресел достигла 96% в сравнении с 93% в 2022 году.

За 2023 год авиакомпания выполнила 21 932 рейса, более 72% из них были выполнены в обход Московского авиационного узла. В прошлом году Smartavia расширила свою маршрутную сеть, открыв четыре новых регулярных маршрута: Сочи - Новосибирск, Санкт-Петербург - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Красноярск и Москва - Томск. Авиакомпания осуществляла регулярные полеты по 47 направлениям.

Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia и международным кодом 5N. В парке авиакомпании реактивные пассажирские самолеты Boeing 737-700 и -800 и Airbus A320neo.