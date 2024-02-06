Патрушев призвал регионы Урала активнее работать над импортонезависимостью экономики

Секретарь Совбеза назвал дефицит научных и инженерных специалистов "препятствием для достижения технологической независимости"

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал власти регионов на Урале активнее работать над импортонезависимостью отечественной экономики, прежде всего в областях, связанных с национальной безопасностью России.

Дополнительные меры по достижению технологического суверенитета России обсуждались на оперативном совещании Совбеза в ноябре прошлого года, напомнил Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

"В целях достижения технологического суверенитета России прошу руководителей регионов во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти приложить все усилия для безусловного выполнения принятых решений. Активнее продолжать работу, направленную на дальнейшее преодоление зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг, прежде всего в тех областях, которые связаны с укреплением национальной безопасности", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза назвал дефицит научных и инженерных специалистов "препятствием для достижения технологической независимости". Поэтому требуется "обеспечить приоритетное развитие собственной научно-технологической сферы, обращая особое внимание на подготовку квалифицированных кадров", указал Патрушев.