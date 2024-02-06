Патрушев указал на изношенность оборудования предприятий ТЭК на Урале

По словам секретаря Совета безопасности, ненадлежащее техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства зачастую становится причиной серьезных проблем для населения

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Урале отличаются повышенной аварийностью в силу значительной изношенности оборудования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Из-за значительной изношенности оборудования на промышленных объектах высокими остаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. При этом повышенной аварийностью отличаются предприятия топливно-энергетического комплекса", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УрФО).

На мероприятие вынесен вопрос предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионах УрФО.

Ненадлежащее техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства на Урале зачастую становится причиной серьезных проблем для населения, добавил Патрушев.

"Снежная зима и суровые морозы в этом году обострили проблемы изношенности коммунальных сетей, нехватки снегоуборочной техники, недостаточного внимания со стороны органов местного самоуправления к подготовке отопительного сезона", - отметил секретарь Совбеза.