Mitsui OSK Lines не может поставить газовозы для "Арктик СПГ-2" из-за санкций США

Bloomberg считает, что без судов японской компании "будет сложно вывести завод на полную проектную мощность"

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Антироссийские санкции США препятствуют использованию трех арктических судов - газовозов японской компании Mitsui OSK Lines (MOL) для доставки топлива, производимого на линиях проекта "Арктик СПГ - 2" компании "Новатэк". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что в ходе реализации проекта предполагается использовать три газовоза производства MOL для транспортировки топлива с российского предприятия. Как заявил Bloomberg президент компании Такэси Хасимото, из-за санкций США она не может предоставить в пользование "Арктик СПГ - 2" суда в соответствии с достигнутыми договоренностями. Строительство первого ледокола должно завершиться уже в этом году.

"Наши контрактные обязательства состоят в том, что если мы не можем оказывать [транспортные] услуги в рамках проекта, мы должны продать наши суда "Арктик СПГ - 2". Однако есть ограничения [США], в соответствии с которыми нам не следует реализовывать эту сделку. Есть определенные трудности", - сказал в интервью агентству президент японской компании Такэси Хасимото. Он отметил, что его компания "работает с правительствами США и Японии, чтобы найти решение проблемы".

По оценке Bloomberg, без судов японской компании "будет сложно вывести завод на полную проектную мощность".

Вице-премьер России Александр Новак заявил 25 января, что "Новатэк" может начать отгрузку первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с первой линии "Арктик СПГ - 2" уже в феврале этого года. Участниками проекта являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой и второй линии планируется в 2024 году, а третьей - в 2026 году.