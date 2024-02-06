Патрушев назвал Урал одним из лидеров по объемам финансирования науки в регионах

По словам секретаря Совета безопасности, для внедрения "ответственной продукции и технологий" сформирована на период до 2026 года тематика научных исследований молодежных лабораторий Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Урал представлен в числе лидеров по объемам финансирования науки в российских регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Свердловская, Челябинская и Тюменская области заняли лидирующие позиции в стране по уровню финансирования научных исследований", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УрФО).

Секретарь Совбеза подвел некоторые итоги выполнения решений аналогичного прошлогоднего совещания в Челябинске. Тогда были выработаны меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного потенциала регионов УрФО.

По словам Патрушева, для внедрения "ответственной продукции и технологий" сформирована на период до 2026 года тематика научных исследований молодежных лабораторий Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, предусмотрены средства федерального бюджета для их реализации.

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа открыт новый инновационный научно-технологический центр, в регионах округа приняты программы по импортозамещению в промышленном комплексе, добавил Патрушев.

"Благодаря государственной поддержке обеспечивается рациональное использование и загрузка производственных мощностей. В результате по итогам прошлого года достигнут значительный рост обрабатывающей промышленности", - отметил он.