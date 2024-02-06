Эксперт: сроки запуска поврежденного участка метро Киева могут сдвинуть на 2026 год

Председатель Украинского общества охраны памятников истории и культуры Анатолий Фролов отметил, что одним из факторов, повлиявших на состояние туннеля, стало строительство ТРЦ Ocean Mall

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Восстановительные работы на участке синей ветки киевского метро, который был закрыт в конце 2023 года из-за разгерметизации тоннеля, могут затянуться до 2026 года. Такое мнение высказал архитектор, председатель Украинского общества охраны памятников истории и культуры Анатолий Фролов.

По его мнению, реальным сроком для запуска полноценного движения поездов между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" будет 2026 год. "Они хотят новый тоннель сделать, в таком случае это будет не в 2025, а скорее в 2026 году, когда и запустят движение по этому участку", - сказал архитектор в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Эксперт указал, что одним из факторов, повлиявших на состояние туннеля, стало строительство ТРЦ Ocean Mall, которое велось с нарушениями. "Архитектор, который это спроектировал, нарушил строительные нормы", - считает Фролов.

30 января украинский предприниматель Максим Шкиль, владеющий компанией "Автострада", которая участвует в ремонте поврежденного участка метро, сообщил, что восстановительные работы на закрытом участке могут завершиться к осени этого года. Депутат Киевского городского совета, член комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак 26 января информировал, что строителям придется заменить 27 метров поврежденного участка тоннеля.

8 декабря 2023 года шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Планировалось, что на время ремонта движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на участке было запущено челночное курсирование поездов.

Полиция украинской столицы провела следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации. Целью этих мероприятий правоохранители называли проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро", а также установление ответственных за ЧП. О результатах проверки не сообщалось.