Финансирование III этапа Восточного полигона предварительно оценивается в 2,7 трлн рублей

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов отметил, что паспорт третьего этапа планируется утвердить до конца марта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Объем средств на модернизацию третьего этапа Восточного полигона предварительно оценивается в 2,7 трлн рублей до конца 2032 года. Об этом журналистам сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

"2 трлн 700 [млн] - общий объем финансирования в ценах соответствующего года до 2032 года", - сказал Иванов, добавив, что паспорт третьего этапа планируется утвердить до конца марта.

Ранее замглавы "Российских железных дорог" (РЖД) Андрей Макаров сообщал, что реализация второго этапа модернизации Восточного полигона оценивается в сумму более 1 трлн рублей.

Кроме того, Макаров отмечал, что для реализации этапа 3.1 по модернизации Восточного полигона планируется привлечь около 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

В марте 2023 года Иванов сообщал, что компания "БТС-мост" подала концессионные заявки на строительство четырех объектов БАМа в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона. Суммарный объем инвестиций в объекты оценивается в 588 млрд рублей.

О Восточном полигоне

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.