Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде января выросла до 14,88%

Согласно информации регулятора, ставка во второй декаде января была на уровне 14,87%, а в первой декаде - 14,79%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде января 2024 года увеличилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 14,88% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде января была на уровне 14,87%, а в первой декаде - 14,79%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Московский кредитный банк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.