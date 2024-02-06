В Прикамье в 2024 году планируют списать более 750 млн рублей бюджетных кредитов

Механизм позволит направить на развитие Перми дополнительно 850 млн рублей

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены в 2024 году списать более 750 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам. В прошлом году региону удалось списать более 530 млн таких долгов, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"В прошлом году благодаря тесной работе с федеральным правительством Пермскому краю удалось списать задолженности по бюджетным кредитам на 535,5 млн рублей. В этому году в планах списание на сумму порядка 763 млн рублей", - сообщил Махонин.

По словам главы региона, в 2023 году регион смог списать кредитные задолженности благодаря инвестициям в запуск тепличного комплекса "Пермский" и производства мелованного картона компанией "Кама". "Высвободившиеся средства мы направили на строительство и ремонт дорог в регионе", - отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор также поручил Минфину и Минэку региона разработать поправки в законодательство, "приземляющие" федеральный механизм на уровень региона. "Планируем, что они будут приняты уже в этом году. А до принятия предоставим муниципалитетам отсрочку по уплате кредита. Это будет еще одна мера поддержки для муниципалитетов, которая позволит им направлять дополнительные средства на решение местных задач", - добавил глава Пермского края. В частности, он отметил, что списание кредитов позволит властям Перми направить на развитие столицы Прикамья дополнительно порядка 850 млн рублей.

Федеральный механизм списания бюджетных кредитов был запущен для регионов России с 2021 года. Он позволяет списать долги на сумму налоговых доходов, которые поступили за предыдущий год в бюджет РФ от реализуемых инвестиционных проектов. Всего в прошлом году возможность реструктурировать кредиты получили 19 регионов страны.