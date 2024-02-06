BP намерена нарастить поставки СПГ на 8% к 2025 году, до 25 млн т в год

По словам главы компании Мюррея Очинклосса, до этого срока планируется начать реализацию 6 новых нефтегазовых проектов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Британская BP намерена нарастить поставки сжиженного природного газа на 8% к 2025 году, до 25 млн т в год, а к 2030-м годам может довести их до 28 млн т, заявил глава компании Мюррей Очинклосс.

По его словам, компания планирует до этого срока начать реализацию 6 новых нефтегазовых проектов.

"Мы фокусируемся на реализации целей-2025 и мы уверены в их достижении по двум причинам: нам ясно, что именно развивать, и второе - спрос выше, чем ожидалось ранее", - добавил глава компании в ходе телефонной конференции.

Как говорится в презентации к конференции, по итогам 2023 года СПГ-портфель BP составлял 23 млн т.