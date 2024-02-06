Оверчук и власти Монголии обсудили наращивание торговли путем упрощения процедур

Стороны рассмотрели также вопрос создания механизмов поощрения активного товарообмена

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук совершил визит в Монголию, где провел встречу с президентом и премьер-министром республики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Отмечается, что стороны обсудили возможности наращивания торговли путем упрощения процедур и создания механизмов поощрения товарообмена.

"Особое внимание было уделено возможностям наращивания объема взаимной торговли путем упрощения процедур и создания механизмов поощрения активного товарообмена, в том числе с учетом нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза, членом которого является Российская Федерация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений России и Монголии, а также большой потенциал для развития экономического и энергетического сотрудничества.

"Были также рассмотрены возможности углубления взаимодействия в реализации совместных проектов в части дальнейшего развития железных дорог и модернизации энергетической инфраструктуры Монголии, а также в промышленной и агропромышленной отраслях", - говорится в сообщении.