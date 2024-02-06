Верфи Нижегородской области в 2023 году спустили на воду более 30 судов

Ключевые судостроительные предприятия региона используют бережливые технологии нацпроекта "Производительность труда"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Верфи Нижегородской области спустили на воду в 2023 году более 30 судов различного назначения, в этом году на них продолжается строительство еще 30 судов, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году. Все ключевые судостроительные предприятия региона используют инструменты нацпроекта "Производительность труда" для увеличения объемов производства", - говорится в сообщении.

Глеб Никитин отметил, что регион является одним из лидеров отечественного судостроения. Сейчас в Нижегородской области работает 13 судостроительных и судоремонтных предприятий, а также четыре конструкторских бюро. "Компании специализируются на разработке и производстве самых разных судов - от плавучих причалов до скоростных на подводных крыльях. И эта продукция пользуется спросом. Компании обеспечены заказами на несколько лет вперед", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Ключевые судоверфи региона, такие как завод "Красное Сормово", "Окская судоверфь", ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, ГЦКБ "Речфлота", "ССК", завод "Нижегородский теплоход" и "Сокольская судоверфь" используют бережливые технологии нацпроекта "Производительность труда", добавил глава областного министерства промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов. Инструменты нацпроекта, по его словам, позволяют предприятиям увеличивать количество и качество производимых судов без дополнительных затрат. Сейчас это особенно актуально, так как в стране активно возрождаются речные и морские перевозки, и требуются самые разные суда.

Так, среди спущенных в 2023 году судов - сухогрузы, суда на подводных крыльях, обстановочные суда, буксиры, краболовы и землесосы. В этом году на нижегородских верфях продолжается строительство также более 30 судов, в 2022 было построено более 20. Масштабное строительство новых судов стало возможным благодаря федеральной госпрограмме "Развитие транспортной системы", которая предполагает строительство дноуглубительного, грузового и пассажирского флота и реализуется, в частности, с помощью Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Федеральный и региональный центры компетенций (ФЦК и РЦК) - операторы нацпроекта, их основная задача - оказывать адресную поддержку предприятиям и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.