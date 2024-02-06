Путин 7 февраля обсудит с кабмином развитие воздушных перевозок

Доклады представят вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 7 февраля, по видео-конференц-связи проведет совещание с правительством, на котором обсудит развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"7 февраля Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения - развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев.

Также, как сообщила пресс-служба Кремля, будут рассмотрены несколько текущих вопросов.