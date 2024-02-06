В АКОРТ заявили об отсутствии предпосылок для дефицита бананов в России

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, российские компании умеют эффективно перестраивать логистику

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сложностей с поставками бананов в Россию ждать не стоит: в Эквадоре, к компаниям из которого появились вопросы у Россельхознадзора, представлено много экспортеров, а российские компании умеют эффективно перестраивать логистику. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"На сегодняшний день предпосылок для нехватки бананов не наблюдается, поскольку в Эквадоре представлено значительное число экспортеров. По опыту предыдущих санкционных лет мы уже видели, как торговля и поставщики эффективно перестраивали логистику и сохраняли в ассортименте товары, привычные для российского потребителя. Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит", - сказал он.

Караваев указал, что среди мировых лидеров по производству бананов - Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, а также Китай (почти в два раза больше) и Индонезия (примерно на 30% больше). В свою очередь, производство бананов в Бразилии сопоставимо с Эквадором, отметил он. В целом, продолжил собеседник агентства, в топ-10 стран - производителей бананов в мире входят Индия, КНР, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика и Перу.

Караваев отметил, что ретейлеры прорабатывают альтернативные направления поставок. "Конечно, тотальная перенастройка импорта бананов, в случае, например, повсеместного запрета экспорта из Эквадора, потребует заключения новых контрактов и дополнительных издержек со стороны поставщиков и сетей, которые также напрямую импортируют этот фрукт", - сказал председатель президиума ассоциации.

Ранее Россельхознадзор сообщил об обеспокоенности ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.