Вице-премьер РФ обсудил в Монголии энергетику и вопросы изучения русского языка

Особое внимание на встречах уделили наращиванию товарооборота, в том числе путем упрощения процедур

УЛАН-БАТОР, 6 февраля. /ТАСС/. Российская делегация во время визита в Монголию обсудила с руководством страны энергетические проекты, а также сотрудничество в гуманитарной сфере. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавивший делегацию.

"Кроме встреч с главой монгольского государства и премьер-министром страны, я провел переговоры с вице-премьером по экономике - министром экономического развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатаром по обеспечению российскими нефтепродуктами, обсудил проекты в сферах экологии и энергетики. Отдельно остановились на гуманитарной сфере, в частности на изучении русского языка", - сказал российский вице-премьер.

Также стороны рассмотрели возможности углубления взаимодействия в развитии железных дорог и модернизации энергетической инфраструктуры Монголии, в промышленной и агропромышленной сферах. Особое внимание на встречах уделили наращиванию товарооборота, в том числе путем упрощения процедур, с учетом нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза.

Монгольская сторона выразила удовлетворение активизацией работы межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее с российской стороны возглавляет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, вошедший в состав делегации.

Визит в филиал российского вуза

В завершение визита Алексей Оверчук посетил Улан-Баторский филиал Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Это единственный в Монголии российский образовательный комплекс, где 25 лет обучают как по общеобразовательной программе, так и по программам высшего образования.

Также в филиале проводится дополнительное образование детей и взрослых. Общая численность школьников и студентов филиала РЭУ превышает 1,5 тыс. человек. Старшеклассники и студенты в ходе общения с зампредом российского правительства обменялись вопросами и ответами.

Кроме того, Алексей Оверчук привез 2,5 тыс. учебников и рабочих тетрадей для младших классов улан-баторской школы №162, где с 2023 года появился класс с обучением по российским образовательным стандартам.