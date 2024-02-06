В Рязани завод по производству электронных приборов учета построят за 1,5 млрд рублей

Запустить предприятие планируют через полтора года

ТАСС, 6 февраля. Строительство завода по производству современных электронных приборов учета началось в индустриальном парке "Рязанский", инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин.

"В индустриальном парке "Рязанский" еще один резидент приступил к строительству завода. Там будут производиться современные электронные приборы учета. В общей сложности компания инвестирует в проект более 1,5 млрд рублей с созданием около 700 рабочих мест", - написал он.

По словам Никитина, компания производит продукцию уже более 25 лет, поставляет счетчики по учету потребления воды, газа и электричества в регионы России и страны СНГ, выходит на рынки Марокко и Китая. Запустить завод планируют через полтора года.

Создание индустриального парка "Рязанский" началось в 2018 году. Проект предусматривал развитие территории, где размещены коммунально-складские, научные, проектные, конструкторские, промышленные, производственные и другие предприятия и организации. В декабре 2021 года по решению Минпромторга РФ индустриальному парку присвоен федеральный статус.

В январе 2024 года губернатор Павел Малков на Международной выставке-форуме "Россия" сообщил, что территория, на которой ведется строительство 20 предприятий, практически заполнена, началось проектирование еще одной аналогичной площадки.