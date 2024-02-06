Крупнейший армянский банк приобрел "дочку" HSBC

Ожидается, что сделку завершат в течение 12 месяцев

ЕРЕВАН, 6 февраля. /ТАСС/. "Ардшинбанк", крупнейшая армянская банковская группа, объявила о достижении соглашения с HSBC Europe B.V. - дочерней компанией HSBC Holdings plc. о приобретении ее "дочки" в Армении. Об этом говорится в заявлении банка.

"Предполагаемое приобретение HSBC Армения предоставляет уникальную возможность для расширения операционных и финансовых возможностей "Ардшинбанка". Объединение направлено на увеличение высококачественной клиентской базы и высококвалифицированной команды клиентских менеджеров и сотрудников", - говорится в заявлении.

По состоянию на 31 декабря 2023 года активы HSBC Армения составили около 290 млрд драмов (более $600 млн), кредитный портфель - 185 млрд драмов (примерно $400 млн), а клиентские депозиты - 200 млрд драмов (более $420 млн).

Сделка подлежит одобрению регулирующих и антимонопольных органов и, как ожидается, будет завершена в течение 12 месяцев.

Ардшинбанк является единственной компанией в Армении, которой присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств с рейтингом на уровне суверена: S&P Global Ratings (B+ (позитивный)), Moody's (Ba3 (стабильный)) и Fitch (BB (стабильный)). Банк также является единственной компанией Армении, которая выпустила публичные еврооблигации формата RegS/144A на международных рынках.