Мишустин призвал активнее внедрять и использовать отечественные передовые разработки

По словам премьер-министра, это нужно для того, чтобы Россия развивалась и двигалась вперед

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские научные разработки следует внедрять и использовать как можно активнее, это необходимо для того, чтобы страна развивалась и двигалась вперед, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по реализации социально-экономического развития.

"Нужно не только использовать уже имеющиеся решения, но, конечно, и активно внедрять и заниматься развитием собственной научной и интеллектуальной базы", - сказал глава кабмина, подчеркнув, что "это вызов сегодняшнего времени, на который надо ответить обязательно, чтобы двигаться дальше". Как отметил Мишустин, таким ответом стало формирование комплексного нацпроекта "Экономика данных", объединяющего интересы разных отраслей экономики и социальной сферы.

По словам премьера, масштабные изменения и длительная восходящая динамика в достижении национальных целей развития страны невозможны без серьезных преобразований в сфере цифровой трансформации и без повсеместного внедрения передовых информационных технологий, которые позволяют существенно усовершенствовать практику взаимодействия граждан, бизнеса и органов власти, повысить эффективность, снизить затраты как по времени, так и по стоимости.

Цифровая трансформация

Мишустин напомнил, что на цифровую трансформацию государства направлено сразу пять стратегических инициатив. Одна из них называется "Доступ в интернет". Она касается модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, в частности, в регионах с труднодоступными возможностями связи. Еще одна инициатива, продолжил глава кабмина, предусматривает ускорение обслуживания граждан и формирование комфортных условий для предпринимателей при оказании государственных, муниципальных и иных услуг.

В целом же, заметил премьер, в сфере цифровой трансформации в стране есть значимые результаты. Так, в настоящее время 93% населенных пунктов, где проживают более 2 тыс. человек, обеспечены покрытием сетей четвертого поколения - LTE, а на портале госуслуг зарегистрировано уже порядка 115 млн записей. Помимо этого, три четверти всех уведомлений сейчас направляются госорганами исключительно в электронном виде, отметил Мишустин. "К этому мы уже привыкли, хотя еще совсем недавно такого не было", - обратил внимание глава кабмина.

Продолжая разговор о развитии цифровых технологий, он также указал на то, что в прошлом году более 100 тыс. школьников прошли курсы по современным языкам программирования, а свыше 86 тыс. молодых людей получили дополнительную IT-квалификацию на так называемых цифровых кафедрах. "Также создано 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и отобрано еще 20", - добавил премьер.