Мишустин: федпроект по развитию городов реализуется почти вдвое быстрее запланированного

Как сообщил премьер-министр, уже утверждено девять долгосрочных планов развития городских агломераций и села

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральный проект "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения" реализуется почти вдвое быстрее, чем было запланировано. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной цифровой трансформации и строительству. Глава правительства рассказал об успехах в реализации плана.

"Мы идем с существенным опережением, почти двукратным, - поделился Мишустин. - Это все позволит начать целенаправленный поиск ресурсов для реализации крупных инвестиционных проектов".

Так, по словам премьера, уже утверждено девять долгосрочных планов развития городских агломераций и села, в 18 населенных пунктах отремонтировали дороги и нарастили объемы строительства жилья.

Отдельное внимание уделяется цифровизации услуг, "без этого нельзя", отметил председатель кабмина. В сфере регистрации прав на недвижимость доля электронных услуг приблизилась к 60%, а срок кадастрового учета сокращен до трех дней.

Инфраструктурные меню и облигации

На другую инициативу правительства - "Инфраструктурное меню" - выделено 2 трлн 300 млрд рублей, из которых на льготных условиях финансируется строительство социальных и транспортных сооружений, а также инженерных сетей. "Наиболее востребованы здесь инфраструктурные бюджетные кредиты", - отметил Мишустин.

До 2025 года одобрено финансирование почти 1 тыс. объектов и мероприятий, на это предусмотрено 1 трлн рублей. При этом год назад на те же цели было предоставлено 190 млрд рублей казначейских займов.

При помощи механизма инфраструктурных облигаций, уточнил премьер-министр, привлечено 200 млрд рублей, при этом одобрено выполнение 46 проектов в 24 регионах. "Совсем недавно, напомню, мы только задумывались об этом, - подчеркнул председатель правительства. - Сейчас вот с поддержкой президента это стало инструментом".

При помощи кредитных средств из Фонда национального благосостояния модернизировано 720 объектов ЖКХ, сообщил премьер. "Люди получат современные сети, надежные водо- и теплоснабжение", - указал он.

Обновляется по правительственной инициативе "Мобильный город" и общественный транспорт: в регионы за 2023 год его направлено 2 тыс. единиц. "Развивается также активно пригородное сообщение, проводится оптимизация продолжительности инвестиционно-строительного цикла, включая и возведение больших, крупных промышленных объектов", - заключил глава правительства.