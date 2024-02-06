Белоруссия заявила о готовности поставлять в Южный Судан сельскохозпродукцию и технику

Так Минск готов спроектировать крупные молочно-товарные фермы, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Федченко

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Белоруссия готова поставлять в Южный Судан сельскохозяйственную продукцию и технику, а также спроектировать крупные молочно-товарные фермы. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Федченко на встрече с делегацией африканской страны в Минске.

"У нас действительно много общих интересов, в частности, готовы поделиться опытом по механизации сельского хозяйства. Можем предложить весь необходимый комплект оборудования для обработки почвы", - отметил Федченко, его цитирует агентство БелТА. По его словам, белорусы могут "спроектировать крупные молочно-товарные фермы и комплексы". "Мы не только обеспечиваем внутренний рынок продуктами питания, но и имеем возможность экспортировать значительные объемы продукции за пределы страны. На фермах используем национальные технологии и современную технику", - сказал первый замминистра.

Он также отметил, что в Белоруссии занимаются производством семян кукурузы, есть возможности их поставки в африканскую страну. "Полностью обеспечиваем себя и сахаром, который изготавливаем из сахарной свеклы. Производим этого продукта в два раза больше, чем можем потребить, поставляем сахар на внешние рынки. Надеемся на расширение сотрудничества и наращивание товарооборота", - сказал Федченко. Также белорусская сторона может осуществлять базовую подготовку специалистов в сельскохозяйственной отрасли, переподготовку кадров.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной безопасности Южного Судана Лили Альбино Акол отметила, что ее страна заинтересованность в белорусской сельскохозяйственной технике. "Для нас эта сфера представляет особый интерес, поскольку Беларусь - один из лидеров по производству сельскохозяйственной техники, - сказал она. - Например, мы могли бы поработать над тем, чтобы создать сборочное производство тракторов в Южном Судане. Также для нас важны комплектующие для тракторов - плуги, прицепы, навесное оборудование и другое".