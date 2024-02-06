Объем активов Новикомбанка по РСБУ за 2023 год вырос на 13,3%

Он составил 916,6 млрд рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Активы Новикомбанка на 1 января 2024 года составили 916,6 млрд рублей, увеличившись за год на 13,3%. Об этом говорится в опубликованной кредитной организацией отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2023 года. Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 16,8 млрд рублей.

Кредитный портфель банка вырос на 8%, до 816 млрд рублей. Чистый процентный доход банка за год вырос на 16,5% - до 35,5 млрд рублей. Объем собственных средств увеличился на 12,7% - с 82,6 млрд рублей до 93,1 млрд рублей. Наибольшую часть ресурсной базы Новикомбанка составляют средства клиентов, объем остатков на счетах за 2023 год вырос на 12,8% и составил 826,5 млрд рублей.

"Соответствующих результатов Новикомбанк достиг благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала. В 2023 году Новикомбанк обеспечил финансово-кредитную поддержку высокотехнологичным предприятиям таких отраслей, как авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча и другие", - прокомментировали в банке.

Финансовая организация также поддерживает реализацию масштабных программ по модернизации промпроизводств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции. В рамках Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года и других проектов авиастроения банк в прошлом году обеспечил организацию программ облигационных займов на общую сумму 585,4 млрд рублей.

Кроме того, в 2023 году в фокусе внимания Новикомбанка было финансирование проектов с использованием мер господдержки, позволяющее предприятиям снижать стоимость привлекаемых ресурсов и высвобождать средства для инвестиций. Общий объем сделок, реализованных банком в сотрудничестве с институтами развития группы ВЭБ.РФ, превысил 100 млрд рублей.

Также в 2023 году для организаций оборонно-промышленного комплекса и для организаций Ростеха была реализована первая сделка с цифровыми финансовыми активами, где Новикомбанк выступил организатором и ключевым инвестором выпуска. Этот инструмент использовался и для финансирования компаний сегмента малого и среднего бизнеса.

В 2023 году банк выплатил дивиденды в размере 4,9 млрд рублей, которые были направлены на развитие отечественной промышленности и реализацию важнейших для страны проектов.