Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на $3,2 млрд

По информации Yonhap, контракт с Министерством обороны Саудовской Аравии был подписан в ноябре

СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская оборонная компания LIG Nex1 поставит в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные системы M-SAM II на $3,2 млрд. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

Отмечается, что контракт с Министерством обороны Саудовской Аравии был подписан в ноябре. Детали соглашения были опубликованы после переговоров министров обороны в Эр-Рияде 4 февраля. Агентство Рёнхап указывает, что M-SAM II способна перехватывать ракеты на высоте до 40 км.

LIG Nex1 в январе 2022 года заключила сделку с ОАЭ по поставке этих систем.

В ходе визита министра обороны Республики Корея Син Вон Сика в Саудовскую Аравию был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере военно-промышленного комплекса и совместной разработки вооружения.