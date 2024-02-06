Добыча газа в России в 2023 году снизилась на 5,5%

При этом поставки газа на рынок РФ возросли на 2,8%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия в 2023 году снизила добычу газа по сравнению с предыдущим годом на 5,5%, до 636,9 млрд куб. м, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака к выступлению в Совете Федерации. При этом поставки газа на рынок РФ возросли на 2,8%, до 500 млрд куб. м.

Потребление газа в качестве моторного топлива на автотранспорте увеличилось на 29,4%, до 2,2 млрд куб. м, отмечается в презентации.

Производство крупнотоннажных полимеров в РФ в 2023 году снизилось на 2,8%, до 6,9 млн тонн (7,1 млн тонн в 2022 году).

Ранее из данных Росстата следовало, что суммарная добыча газа в России (природный и попутный нефтяной) в 2023 году снизилась на 5,3% - до 638 млрд куб. м. При этом, согласно базовому прогнозу социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Минэкономразвития, добыча газа в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 707,5 млрд куб. м.

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщал, что поставки газа на внутренний рынок РФ в 2023 году составили 501 млрд куб. м. Инвестиции в газификацию России в 2023 году составили 87 млрд руб.