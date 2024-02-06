Оно достигло 1,139 трлн кВт⋅ч

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Электропотребление в России в 2023 году выросло на 1,4%, до 1,139 трлн кВт⋅ч, следует из презентации вице-премьера Александра Новака к выступлению в Совете Федерации.

Выработка электроэнергии в РФ в 2023 году увеличилась на 1,1%, до 1,151 трлн кВт⋅ч.

Установленная мощность по итогам 2023 года увеличилась на 0,3%, до 254,3 ГВт.

Выработка электроэнергии на ветроэлектростанциях в 2023 году составила 6,3 млрд кВт⋅ч против 5,5 млрд кВт⋅ч годом ранее, на солнечных станциях - 2,6 млрд кВт⋅ч против 2,5 млрд кВт⋅ч в 2022 году.

Также из презентации следует, что свыше 3,2 тыс. объектов электросетевой инфраструктуры восстановлено на Донбассе и в Новороссии. Кроме того, в этих регионах отремонтировано 12 энергоблоков на четырех ТЭС, запущено 199 ветроустановок суммарной мощностью 703,9 МВт.

В презентации отмечается, что восстановлено свыше 310 км газовых сетей на указанных территориях, более 250 тыс. абонентов обеспечены газоснабжением.