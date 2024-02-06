Патрушев посетил "Курганмашзавод"

Секретарь Совета безопасности обсудил вопросы развития предприятия и выполнение ГОЗ

КУРГАН, 6 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Курган посетил АО "Курганский машиностроительный завод" ("Курганмашзавод") - одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России, единственное в РФ выпускающее боевые машины пехоты, и обсудил выполнение заводом гособоронзаказа.

Патрушев обсудил с генеральным директором "Курганмашзавода" Игорем Гиске вопросы развития предприятия, его основные экономические показатели, выполнение государственного оборонного заказа, перспективы оснащения завода современным оборудованием, обеспечивающим полный производственный цикл, а также подготовку рабочих и инженерных кадров.

В ходе беседы было подчеркнуто, что в прошлом году на "Курганмашзавод" трудоустроено 3 тыс. человек. В настоящий момент предприятие готово принять на работу еще более тысячи человек, в том числе около 500 - на основное производство.

"Курганмашзавод" входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".