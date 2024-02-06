Турбизнес предлагает запустить национальные турмаршруты по России для интуристов

В Российском союзе туриндустрии отметили, что фиксируется спрос со стороны иностранных туристов на нишевые, нестандартные маршруты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает создать национальные туристические маршруты по России для иностранных туристов, чтобы увеличить иностранный турпоток. Об этом сообщил соруководитель комитета РСТ по въездному туризму Алексей Венгин на пресс-конференции в ТАСС.

"Есть мнение, что нам необходимы новые национальные маршруты для иностранных туристов. Чтобы иностранный турист приезжал, получал рекламу и видел там в предложениях не только уже известные регионы, а целые маршруты по тем направлениям, которые могут его заинтересовать", - сказал он.

Например, для азиатских туристов можно создать турмаршрут с прилетом во Владивосток и путешествием через Хабаровск, Благовещенск, Читу с заездом в Якутию и обратным вылетом из Бурятии, рассказал эксперт. "Это позволит увеличить и кратность поездок, и показать всю территорию России большему количеству людей", - отметил он.

Венгин подчеркнул, что турбизнес фиксирует спрос со стороны иностранных туристов на нишевые, нестандартные маршруты по России. "Нам нужно использовать этот интерес и формировать, в том числе нишевые продукты. Например, продукты для любителей снегоходов и рыбалки, автотуризма", - объяснил он.