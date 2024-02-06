Матвиенко заявила о необходимости обеспечить АПК доступным топливом в преддверии посевной

Председатель Совета Федерации отметила, что одной из причин роста цен и нехватки топлива для аграриев летом 2023 года стало закрытие некоторых нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе "Открытого диалога" с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака призвала обеспечить российских аграриев доступным топливом, учитывая приближающуюся посевную кампанию.

"Еще одна актуальная тема касается цен на нефтепродукты внутри страны. Она очень чувствительная для бизнеса, для промки, для граждан, для сельхозпроизводителей. Совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. И наши аграрии должны быть обеспечены доступным топливом", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, одной из причин роста цен и нехватки топлива для аграриев летом 2023 года стало закрытие некоторых нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт. "И другие были причины. Надо отдать должное, Александр Валентинович активно включился, оперативно отработал, ситуацию удалось поправить. Но хотелось бы узнать, какие меры сейчас принимаются, чтобы подобная ситуация не повторилась", - сказала Матвиенко.