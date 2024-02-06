В Хакасии стоимость первой ледовой арены увеличилась до 1,5 млрд рублей

В январе 2023 года глава региона Валентин Коновалов оценивал стоимость ее строительства в 1,3 млрд рублей

ТАСС, 6 февраля. Предварительная стоимость строительства первой ледовой арены в Абакане в Хакасии составляет 1,5 млрд рублей. Об этом в совместном эфире в социальных сетях с главой региона Валентином Коноваловым сообщил министр физической культуры и спорта республики Сергей Кочан.

В январе прошлого года Коновалов оценивал стоимость строительства в 1,3 млрд рублей.

"На сегодняшний день до января стоял показатель [начала строительства] 2026 год. До этого времени мы должны были подготовить проектно-сметную документацию, уточнить. Придется корректировать проектно-сметную документацию, потому что она устарела. Мы только индексировали ее. На сегодняшний день стоимость этого объекта уже 1,5 млрд рублей", - сообщил Кочан.

По его словам, к маю должны быть определены сроки строительства арены. Он напомнил, что ранее предполагалась субсидии из федеральных средств в размере 600 млн рублей в 2026 году, и 700 млн рублей в 2027 году.

Ранее мэр Абакана Алексей Лемин сообщал ТАСС, что вместимость арены может составить от 1 тыс. до 1,5 тыс. мест, а финансирование на 99% будет федеральным.