Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн

Также страна увеличит производство бензина на 5 млн тонн

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия увеличит производство дизельного топлива к 2030 году на 30 млн тонн, бензина - на 5 млн тонн, заявил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

"По нашим планам мы должны выйти дополнительно к 2030 году еще на 30 млн тонн производства высокоэкологичного дизельного топлива и где-то на 5 млн тонн автомобильных бензинов. Тем самым мы покроем за счет бензина все наши текущие и перспективные потребности, а по дизельному топливу у нас и так сегодня в два раза больше производится, чем потребляется на внутреннем рынке, это позволит нам улучшить качество выпускаемой продукции", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что РФ в 2019 году заключила 11 соглашений с нефтеперерабатывающими заводами, а в 2021 году - еще 21 соглашение по модернизации и реконструкции, которые стримулируются путем обратного акциза.

Ранее Новак заявлял, что до 2028 года посредством механизма инвестиционных соглашений будет введено 50 технологических установок по выпуску топлива.