Матвиенко: большинство государств мира заинтересованы в энергоносителях из России

Председатель Совета Федерации призвала продолжить работу по расширению географии поставок энергоносителей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает продолжить работу по расширению географии поставок энергоносителей, так как большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с Россией в этой сфере.

"Благодаря грамотным действиям правительства России, грамотным действиям наших компаний удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов. Это и Азиатско-Тихоокеанский регион, страны глобального Юга, другие. Да и некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы все равно закупают и нефть, и газ. Только об этом не говорят", - сказала спикер Совфеда в ходе "Открытого диалога" с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Она подчеркнула, что отказавшись от поставок энергоносителей из России, европейские страны хотели наказать Россию, "но в итоге, как и во многих других сферах, нанесли серьезный удар по собственной экономике". "Энергетический блок сработал по-настоящему профессионально. Безусловно, эту работу нужно продолжать, учитывая, что большинство государств мира заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Россией", - сказала Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента отметила, что Россия сталкивается с серьезными препятствиями в этом направлении - и в логистике, и в страховании, и учитывая отсутствие достаточного количества судов и многие другое. "Но мы все умеем преодолевать. Нужно и дальше в таком же духе действовать", - заключила она.