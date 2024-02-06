Ростех разработал линейку отечественных двигателей различной мощности для беспилотников

По словам гендиректора предприятия Владимира Лучникова, речь идет о четырех двигателях, получивших названия в честь байкальских ветров

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" (входит в КРЭТ госкорпорации "Ростех") разработало отечественные электродвигатели различной мощности для беспилотников, которые получили названия в честь байкальских ветров. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" разработал и осваивает производство современных электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов. Первая опытная партия уже проходит заводские испытания. Изделия производятся полностью из отечественных комплектующих. Электродвигатели для беспилотников созданы специалистами "Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения" (входит в КРЭТ)", - сообщили там.

По словам генерального директора предприятия Владимира Лучникова, речь идет о четырех двигателях, получивших названия в честь байкальских ветров: "Сарма", "Хиус", "Баргузин", "Култук". "Каждый отличается по ряду параметров, в том числе - по мощности. Так, например, электродвигатель "Сарма" способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 кг", - отметил он.

Лучников добавил, что компетенции предприятия позволяют создавать электродвигатели не только для беспилотников, но и для сервоприводов. Производство новых изделий будет способствовать обеспечению технологического суверенитета и импортонезависимости страны, добавил Лучников, чьи слова привели в "Ростехе".