РФ к 2030 году нарастит производство крупнотоннажных полимеров до более чем 11 млн тонн

Согласно презентации вице-премьера Александра Новака, производство крупнотоннажных полимеров в 2023 году снизилось на 2,8%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия к 2030 году нарастит производство крупнотоннажных полимеров до более чем 11 млн тонн по сравнению с текущими мощностями в 7 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.

"Мы полностью вышли на импортонезависимость по крупнотоннажным полимерам - это полиэтилен и полипропилен, что позволило нам на сегодняшний день выйти на уровень производства 7 млн тонн. Наша задача: выйти и дальше на более высокий показатель - более 11 млн тонн к 2030 году. У нас реализуется сейчас ряд крупных инвестиционных проектов", - сказал он.

Производство крупнотоннажных полимеров в РФ в 2023 году снизилось на 2,8% - до 6,9 млн тонн (7,1 млн тонн в 2022 году), следует из презентации Новака.

Благодаря росту производства полимеров доля российской продукции на мировом рынке вырастет до 5%, отметил вице-премьер.

Ранее Новак заявлял, что с 2022 года заключены пять инвестиционных соглашений с производителями нефтегазохимической продукции о создании новых и модернизации действующих мощностей. Ввод новых мощностей в рамках этих соглашений с 2022 по 2027 год позволит дополнительно инвестировать в нефтегазохимию порядка 800 млрд рублей. В результате этой меры выработка крупнотоннажных полимеров к 2025 году увеличится до 9,9 млн тонн с 7 млн тонн в 2023 году. Помимо этого, доля углеводородов в качестве сырья для нефтехимии должна вырасти с 26,2% в 2023 году до 35,2% к 2025 году