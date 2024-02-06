В Африке заинтересовались совместным с Россией производством систем анти-БПЛА "Серп"

Комплексы серии "Серп" успешно эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса РФ

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших поставщиков воооружений Африки заинтересовался совместным с Россией производством систем противодействия БПЛА "Защита" в составе устройства подавления "Серп-ВС6" и модуля радиомониторинга от НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику" Ростеха), рассказал ТАСС представитель компании.

"Нам необходимы системы, подобные представленным здесь. Нам также нужно начать выходить за рамки традиционных угроз, требуются такие системы, которые обеспечивают обнаружение и защиту от беспилотных летательных аппаратов, особенно когда речь идет о защите ключевых объектов, электростанций, портов. Что касается России, я думаю, что российские технологии очень хороши. Мы также ищем партнеров для локализации производства, <...> для участия в разработке и технологичном производстве", - сообщил он после изучения российского комплекса на экспозиции "Рособорнэкспорта" на выставке World Defense Show в Эр-Рияде.

Представители российской компании показали новейший "Серп-ВС6" и модуль радиомониторинга, рассказали об их характеристиках, а также обсудили варианты сотрудничества.

О системах анти-БПЛА

Комплексы серии "Серп" успешно эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России. В конце декабря 2023 года сообщалось об успешных испытаниях модернизированного комплекса "Серп-ВС5Д", который может самостоятельно выполнять поиск БПЛА. "Серп" способен обеспечить защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км в условиях прямой радиовидимости и может эффективно бороться с роем дронов.

НИИ "Вектор" на выставке World Defence Show 2024 впервые показал широкой публике новейший комплекс противодействия беспилотникам "Серп-ВС6", способный защищать от FPV-дронов, и аппаратуру РМ, позволяющую определить местонахождение оператора БПЛА. Изделия были представлены на экспозиции АО "Рособоронэкспорт".

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Основано в 1908 году. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА.