Матвиенко призвала не жалеть средства на обеспечение безопасности объектов ТЭК

Они имеют важное стратегическое значение для России, отметила председатель Совфеда

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо обеспечивать, не жалея средств и возможностей, поскольку они имеют важное стратегическое значение для всей страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера Александра Новака.

"Здесь не надо жалеть средств и возможностей, а у государства такие есть, надо обеспечить безопасность ТЭК, поскольку это объекты, имеющие стратегически важное значение для всей страны", - отметила спикер Совфеда, говоря об обеспечении безопасности объектов ТЭК.

"Вы видите, что террористическое государство, укронацисты ничем не гнушаются: постоянные террористические акты, постоянное незаконное проникновение на нашу территорию, использование беспилотных аппаратов и так далее", - добавила Матвиенко.