Telenor установила самую близкую к южному полюсу станцию связи в Антарктиде

В компании отметили, что станция "управляется из самого северного в мире населенного пункта Ню-Олесунн" в Норвегии

СТОКГОЛЬМ, 6 февраля. /ТАСС/. Норвежская телекоммуникационная компания Telenor установила самую южную в мире базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Об этом говорится в заявлении на сайте фирмы.

По ее информации, станция была введена в эксплуатацию в феврале. "Уникальность этой базовой станции заключается не только в том, что она является самой южной в мире, но и в том, что она управляется из самого северного в мире [норвежского] населенного пункта Ню-Олесунн", - отмечается в сообщении. В компании заявили, что новая станция призвана обеспечить необходимое мобильное покрытие для расположенной рядом исследовательской станции Норвежского полярного института "Тролль".

28 января президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Это самая южная из пяти внутриконтинентальных научных станций РФ, которые круглогодично действуют в Антарктике. В 2012 году на станции было совершено важное мировое научное открытие. Российские ученые, пробурив более 3 700 м льда, достигли поверхности уникального реликтового озера, названного в честь станции, "Восток". Проводимые на станции исследования имеют большое научное и прикладное значение, дают ключ к пониманию истории жизни нашей планеты.