Вице-премьер Александр Новак отметил, что в восточном направлении доля поставок увеличилась с 40% до 85%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия сократила долю поставок нефти в западном направлении с 60% до 15%, в восточном - нарастила с 40% до 85%, сообщил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

"В целом хочу сказать, что у нас в 2021 года < …> экспорт был такой же, как сейчас - порядка 230 млн т нефти. Из них где-то 60% у нас поставлялось в западном направлении и 40% - в восточном направлении. Сейчас, в текущих условиях у нас осталось 15% в западном направлении и 85% - в восточном", - сказал он.

При этом, по словам вице-премьера, больше нефти в нынешних условиях поставить в западном направлении невозможно. "В принципе, ситуация стабилизировалась <...>. Больше в текущих условиях в западном направлении поставить невозможно без изменения геополитической ситуации", - сказал он.

Как говорится в презентации Новака, экспорт нефти из РФ в 2023 г. упал на 3,3%, до 234,3 млн т. В 2022 году показатель составлял 242,2 млн т. В презентации первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина говорилось, что экспорт российской нефти в АТР в 2023 году составил 193 млн тонн.