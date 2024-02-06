Минфин Китая выразил США обеспокоенность пошлинами и давлением на компании КНР

В ведомстве отметили. что Китай и США "провели глубокий, откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями"

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Китайские власти в ходе 3-го заседания совместной межправительственной рабочей группы по экономическим вопросам выразили Соединенным Штатам обеспокоенность высокими пошлинами и санкционным давлением, которое Вашингтон оказывает на компании КНР. Об этом сообщило Министерство финансов Китая.

Как уточняется в информационном материале, опубликованном на сайте ведомства, двусторонние консультации проходили в Пекине 5 и 6 февраля. На них присутствовал глава Минфина КНР Лань Фоань.

"Китайская сторона выразила обеспокоенность повышением тарифов США в отношении КНР, ограничениями на инвестиции в обоих направлениях, санкциями, направленными на подавление предприятий Китая", - говорится в сообщении.

По данным китайского финансового ведомства, заседание проходило в соответствии с консенсусом, которое в 2023 году было достигнуто между лидерами двух стран на саммите в Сан-Франциско. "Китай и США провели глубокий, откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями", - отмечается в материале.

Среди вопросов, которые обсуждались на заседании, - макроэкономическая ситуация в КНР и Соединенных Штатах, их сотрудничество на площадке G20, долговые обязательства развивающихся государств и вопросы отраслевой политики. "Стороны договорились продолжать поддерживать контакты", - сообщил Минфин Китая.