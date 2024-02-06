Штрафы за невнесение данных в инфосистему учета опасных отходов введут 1 марта

Они составят до 150 тыс. рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Штрафы до 150 тыс. рублей вводятся с 1 марта для предприятий и предпринимателей, которые не вносят данные о своих опасных отходах в государственную инфосистему ФГИС ОПВК. Об этом сообщает пресс-служба Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).

"1 марта 2024 года вступает в силу статья 8.5.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает привлечение к административной ответственности за нарушение порядка представления и размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК). Устанавливаются следующие пределы административной ответственности: для должностных лиц - в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей; для юридических лиц - от 70 тыс. до 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Росприроднадзор. ФГИС ОПВК была запущена в декабре 2021 года, за три месяца до вступления в силу новых требований по работе с отходами I и II классов. На сегодняшний день в системе зарегистрировано порядка 85% рынка обращения с опасными отходами. При этом стоит задача достичь 100%-ного показателя регистрации.

"Понимая, что порядок обращения с отходами I и II классов существенно меняется, мы дали возможность всем участникам рынка адаптироваться к новым правилам и разобраться в функционале цифровой платформы ФГИС ОПВК. 100%-ная регистрация будет являться индикатором соблюдения всеми участниками рынка обращения с отходами I и II классов обязательных требований закона. Наполнение системы актуальными данными будет способствовать созданию эффективной инфраструктуры обращения с отходами I и II классов, обеспечивающей экологическую безопасность РФ", - заявил генеральный директор ФЭО Максим Погодин, чьи слова приводятся в сообщении.

Основная задача цифровой платформы - отследить весь жизненный путь отходов I и II классов и создать максимально простой порядок взаимодействия всех участников рынка. Система позволяет в онлайн-режиме контролировать безопасную транспортировку отходов до места переработки, а также их эффективное обезвреживание или утилизацию, что позволяет обеспечить экологическую безопасность обращения с высокоопасными отходами. Работа с отходами I и II классов на базе цифровой платформы ФГИС ОПВК стала обязательной с 1 марта 2022 года.