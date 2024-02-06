РСПП и Минстрой планируют разработать техрегламент ЕАЭС для стройматериалов

По словам президента союза Александра Шохина, в результате выполнения второй дорожной карты РСПП и министерства удалось сократить количество административных процедур в строительстве в три раза

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минстрой России подготовили дорожную карту сотрудничества, которая предусматривает разработку технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности строительных материалов и изделий. Об этом на форуме "Стратегические направления развития технического регулирования и стандартизации" в рамках Недель российского бизнеса сообщил президент союза Александр Шохин.

"Мы подготовили третью дорожную карту сотрудничества РСПП и Минстроя, которая предусматривает, в частности, разработку технического регламента ЕАЭС о безопасности строительных материалов и изделий. Он позволит не только четко регламентировать вопросы безопасности строительных объектов, но и защитить строительных рынок стран России и ЕАЭС от некачественной, фальсифицированной продукции через введение обязательных требований", - сказал он.

По словам Шохина, в результате выполнения второй дорожной карты РСПП и Минстроя удалось сократить количество административных процедур в строительстве в три раза.

ТАСС - генеральный информационный партнер Недель российского бизнеса, организованных РСПП.