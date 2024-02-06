В СФ заявили о готовности подключиться в разработке законов о водородной энергетике

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, использование водорода является самым обсуждаемым трендом последнего времени

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сенаторы готовы подключиться к работе над совершенствованием законодательства для развития российской водородной энергетики. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе диалога с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Принята концепция развития водородной энергетики, подписаны соглашения о сотрудничестве между государством и рядом наших крупнейших компаний. Если необходимы дополнительные законодательные решения для развития этой отрасли, сенаторы также готовы подключиться", - отметила спикер.

Она добавила, что использование водорода является самым обсуждаемым трендом последнего времени.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что России необходимо развивать технологии и инфраструктуру в области водородной энергетики, так как в этой сфере имеется огромный задел. Кроме того, первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин ранее подчеркивал, что водород к 2040-2050 годам может занять около 10% в мировом энергобалансе.