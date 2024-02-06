На выставке NAIS представили системы подавления беспилотников и аэродромную технику

В 2024 году особое место на ежегодной выставке заняла тема инноваций в беспилотных авиасистемах, а также импортонезависимости и уникальных разработок для инфраструктуры гражданской авиации

МОСКВА, 6 февраля./ТАСС/. Системы подавления дронов, мониторинга использования воздушного пространства и аэродромную технику представили в Москве в рамках XI Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS).

В 2024 году особое место на ежегодной выставке заняла тема инноваций в беспилотных авиасистемах, а также импортонезависимости и уникальных разработок для инфраструктуры гражданской авиации. Так, например, на стенде Росавиации представлен макет посадочной площадки для беспилотных авиасистем.

Беспилотники и дронопорты

Одна из крупнейших экспозиций выставки NAIS - стенд "Алмаз-Антея". Особое внимание здесь уделили разработкам компании, которые позволяют обеспечивать безопасные и неконфликтные полеты беспилотников и гражданских воздушных судов. Компания впервые представила макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ). Модуль "может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими", отметили в компании. Концерн также продемонстрировал автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо".

Кроме того, концерн разработал и представил специальные дронопорты, которые могут противодействовать нарушителям воздушного пространства. В частности, на выставке показаны дронопорты "Коптер-Л01-5" и "Эри-мини". Также компания "Элиарс" представила подавители дронов ПАРС-4 и ПАРС-5 и антенный модуль "Сектор". "Уникальность подавителей заключается в "спиральном" типе антенн, создающих круговую поляризацию, что повышает их эффективность. "Сектор" - стационарное устройство для подавления БПЛА, отличающееся большей мощностью и дальностью действия", - говорится в сообщении оргкомитета выставки.

Также на NAIS демонстрируется модуль Kaspersky Antidrone, способный эффективно обнаруживать, классифицировать и нейтрализовывать дроны на основе оперативного анализа их характеристик.

Цифровые технологии и аэропортовая техника

Не меньшее внимание на выставке было уделено различным цифровым интеллектуальным системам. На стенде Росавиации, например, была показана система представления планов полетов по интернету и телефонной сети (СППИ). Система, разработанная "Госкорпорацией по ОрВД", позволяет управлять полетами беспилотников, в том числе -формировать план полетов. Внедрение СППИ позволило резко сократить количество неформатных сообщений, ранее обрабатывавшихся вручную, уточнили в Росавиации.

"РТ-транском" продемонстрировала систему обслуживания пассажиров Leonardo, а "Авиасейлс" еще раз напомнили о своей разработке 2021 года - сервисе аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats. Сервис предоставляет подписчикам полные данные по авиапотоку, стоимости билетов у конкурентов, расписание рейсов и другую необходимую информацию.

Кроме того, на выставке представлена и аэродромная и аэропортовая техника, начиная от перронного автобуса "МАЗ" и заканчивая снегоуборочной техникой.

Как отмечают организаторы NAIS, всего на выставке представлены более 100 компаний из 13 регионов России, Белоруссии, Китая и Ирана .