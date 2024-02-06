Вице-премьер Госсовета КНР предложил США стабилизировать развитие экономических отношений

Хэ Лифэн отметил необходимость углублять взаимодействие, чтобы принести больше пользы компаниям и народам двух стран

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе состоявшегося во вторник заседания китайско-американской межправительственной рабочей группы предложил Вашингтону стабилизировать развитие двусторонних экономических отношений. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, делегацию США на консультациях в Пекине возглавлял заместитель главы Минфина по международным вопросам Джей Шамбо. Заместитель главы китайского правительства предложил Соединенным Штатам "углублять взаимодействие, чтобы принести больше пользы компаниям и народам двух стран".